Москва, 6 декабря, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Двустороннее взаимодействие между Россией и Белоруссией в сфере безопасности постоянно развивается и совершенствуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это важное пространство нашего союзничества — сфера безопасности. Здесь тоже развивается и совершенствуется двустороннее взаимодействие», — сказал он журналистам.

Накануне, 5 декабря, президент России Владимир Путин одобрил проект договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Министр обороны России Андрей Белоусов ранее отмечал, что речь в документе идёт о формировании единого оборонного пространства и совершенствовании взаимодействия по вопросам совместного применения вооружённых сил.

Как передавало ИА Регнум, глава белорусского МИД Максим Рыженков в конце сентября заявил, что договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности, одним из пунктов которого станет положение о ядерном оружии, находится в заключительной стадии согласования. Он уточнил, что стороны подпишут этот документ в декабре.

Песков ранее подчеркивал, что Россия использует ЯО в рамках своей ядерной доктрины в случае агрессии с применением неядерного оружия против РФ или Белоруссии, если возникнет критическая угроза суверенитету или территориальной целостности хотя бы одной из стран.