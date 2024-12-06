Москва, 6 декабря, 2024, 13:11 — ИА Регнум. На исторической сцене Большого театра прошла репетиция музыкального номера, который будет представлен на XXIX церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

«Русское радио» В Большом театре прошла репетиция номера премии «Золотой граммофон»

Этот номер станет одной из интриг церемонии. В репетиции приняли участие актриса и певица Елена Север, солист Мариинского театра Роман Широких, а также оркестр Большого театра, присутствовал и маэстро Валерий Гергиев.

Как рассказали в пресс-службе «Русского радио», на сцене в сопровождении симфонического оркестра Большого театра прозвучит одна из самых трепетных песен, написанная на стихи официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Песня, номер к которой мы готовим, полюбилась зрителям, тронула их сердца. Наверное, многие уже догадываются, о какой композиции идёт речь», — рассказала российская телеведущая, актриса и продюсер Елена Север. Она подчеркнула, что вместе с симфоническим оркестром композиция будет звучать «ещё более мощно».

«Большой театр — символ России, и нам хотелось совместить и усилить эти аспекты и порадовать зрителей «Золотого граммофона», — сказала Елена Север.

До XXIX церемонии вручения премии «Золотой граммофон» осталась всего неделя. У зрителей ещё есть возможность занять последние оставшиеся места и своими глазами увидеть грандиозную церемонию и новый эксклюзивный номер, который может никогда больше не повториться. XXIX церемония вручения премии «Золотой граммофон» состоится 12 декабря в «ВТБ Арене» в Москве.