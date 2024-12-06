Белград, 6 декабря, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Сербия запросила у России увеличение поставок газа на зимний сезон. Об этом сообщил вице-премьер страны Александр Вулин в рамках Веронского Евразийского экономического форума в ОАЭ.

Сербский политик заявил, что страна увеличила закупку газа из России, и данное решение касается только зимнего периода, позднее страны планируют заключить новое соглашение. Вулин отметил, что уверен в отсутствии разногласий по этому вопросу, однако существует вероятность возникновения сложностей с оплатой поставок.

«Прямо сейчас делегация Сербской газовой компании находится в Санкт-Петербурге, и они решают проблему с газом. Я не могу рассказать вам подробности, но я знаю, что мы сделаем всё необходимое для оплаты газа», — заявил он.

Кроме того, сербский вице-премьер выразил твёрдую уверенность, что поставки российского топлива в Белград продолжатся, несмотря на возможное прекращение транзита через территорию Украины со следующего года.

Контракт «Газпрома» с украинской стороной на транзит российского газа в Европу истекает в конце 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранееотменил обязательство платить за российский газ только через «Газпромбанк». 21 ноября администрация президента США Джо Байдена расширила свой антироссийский санкционный список. Под новые рестрикции попали 100 юридических и физических лиц, в том числе «Газпромбанк» и шесть его зарубежных дочерних структур.

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в разговоре с ИА Регнум ранее допустил, что санкции против «Газпромбанка» могут привести к газовому кризису на европейском континенте. Странам-покупателям придётся экстренно искать новые пути для оплаты контрактов на поставку топлива, отметил Демидов.