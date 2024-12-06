Будапешт, 6 декабря, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Украина поставила не на ту лошадь, прислушавшись к Западу и отказавшись от мира с Россией в 2022 году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в радиоэфире.

Алексей Майшев/РИА Новости Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Украинцы, на мой взгляд, поставили не на ту лошадь, выбрали не ту стратегию примерно в апреле 2022 года, когда была возможность заключить договор о мире или прекращении огня с Россией. Они не сделали этого под влиянием англосаксов», — сказал он в утренней программе радиостанции Kossuth.

Глава венгерского правительства также раскритиковал предложение госсекретаря США Энтони Блинкена снизить призывной возраст на Украине и назвал это предложение бесстыдным.

Как передавало ИА Регнум, член украинской делегации Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Джонсон в октябре 2024 года выпустил мемуары, в которых опроверг обвинения в срыве стамбульских переговоров. По его мнению, Украина никогда бы не согласилась на условия президента РФ Владимира Путина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти слова, уличил экс-премьера во лжи. Министр указал на то, что на переговорах в Стамбуле за основу для соглашения взяли документ, который представила украинская делегация, а не условия российского президента.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Путин также напомнил об условиях разрешения кризиса, среди которых вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.