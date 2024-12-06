Париж, 6 декабря, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Больше половины французов поддерживают отставку президента республики Эммануэля Макрона. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу телеканала BFMTV.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент Франции Эммануэль Макрон

За его уход с занимаемого поста главы государства высказался 61% участников опроса. При этом отмечается, что неделю назад ― до вынесения вотума недоверия правительству страны — сторонников ухода французского лидера было на 2% больше. Против отставки Макрона высказались 38% респондентов.

Среди тех, кто поддерживает отставку президента Франции, в основном избиратели главных оппозиционных партий: правого «Национального объединения» Марин Ле Пен (81%) и левой «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меланшона (72%).

54% французов одобрили вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, остальные 46% высказались против.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло резолюцию о вотуме недоверия правительству Барнье, назначенного на этот пост 5 сентября. Документ на рассмотрение внесли депутаты от левых партий. Соответствующее решение поддержал 331 депутат при необходимых 289 голосах.

Макрон перед голосованием по вотуму о недоверии правительству предупредил, что не покинет добровольно свой пост, пока не истечёт срок его полномочий. Он также назвал призывы к его отставке «политической фикцией». По словам Макрона, он гордится доверием граждан и уверен, что полезен Франции.

В обращении к французам после отставки правительства 5 декабря Макрон вновь заявил, что не собирается в отставку и останется на посту главы государства до окончания срока своих полномочий, которые истекают в 2027 году. Французский лидер отметил, что за время своего нахождения у власти планирует как можно сильнее сплотить правительство, чтобы решить все поставленные вопросы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 5 декабря заявил, что Макрон не смог удержать власть в стране и утратил доверие французов. По его словам, действующий президент Франции довёл некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса.