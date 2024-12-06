Сухум, 6 декабря, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Абхазия столкнулась с дефицитом денежных средств для выплат зарплат бюджетникам, сообщил 6 декабря исполняющий обязанности главы абхазского министерства финансов Владимир Делба.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По его словам, такая ситуация наблюдается на фоне остановки Россией финансовой помощи. Об этом чиновник заявил на совещании с и. о. президента Абхазии Бадрой Гунбой.

Делба уточнил, что все средства направляются на оплату электроэнергии, поступающей из РФ. И. о. главы минфина добавил, что зарплату теперь не могут получить даже сотрудники местных силовых органов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября абхазские власти проинформировали, что Россия якобы приостановила выделение Абхазии финансовой помощи, предоставляемой для социальных выплат сотрудникам бюджетных структур. Уточнялось, что такое решение было принято из-за того, что республика не выполнила некоторые условия.

В середине ноября в Абхазии начались протесты. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступили против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов. Протестующие также требовали отставки президента.

Занимавший на тот момент пост главы республики Аслан Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. Сама оппозиция Абхазии заявила, что действия протестующих не направлены против отношений с Россией. По словам представителей оппозиционных сил, они всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между странами.

19 ноября Аслан Бжания ушёл в отставку. 3 декабря депутаты парламента Абхазии отказались ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией.