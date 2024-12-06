Симферополь, 6 декабря, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Жителя Феодосии Владислава Афанасьева приговорили к 15 годам колонии строгого режима за поддержку Вооружённых сил Украины и передачу украинской стороне сведений о российской армии. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Владимир Гердо/ТАСС

«По версии следствия, Афанасьев, находясь в городе Феодосии в августе 2022 года, осуществил перевод денежных средств в адрес специального фонда, оказывающего поддержку Вооружённым силам Украины», ― говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, мужчина в марте прошлого года собрал и передал через чаты в мессенджере, контролируемые министерством обороны Украины, фотографии и координаты мест дислокации десантного и военного кораблей Черноморского флота в городе Феодосии.

Верховный суд Крыма признал подозреваемого виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Краснодарский краевой суд признал виновным в государственной измене и приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Ялты, который передал украинской стороне данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения.

Ростовский областной суд 3 декабря вынес приговор двум жителям Запорожской области — гражданам Украины за передачу ВСУ данных о российских военных. Нонну Галку и Виктора Мешнякова признали виновными в шпионаже и приговорили к 15 годам колонии. Информацию они передавали в августе 2022 года, сказано в сообщении. Отмечается, что Галка передавала информацию по просьбе своего сына, военнослужащего украинской армии, через своего племянника Мешнякова.