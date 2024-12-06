Москва, 6 декабря, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Москва, Берлин и Сеул стали лидерами по уровню развития городской среды, пишет РБК со ссылкой на исследование компании Б1. При составлении рейтинга эксперты сравнили десять мегаполисов по интегральному показателю, который учитывает шесть отдельных тематик, среди которых доступность жилья, развитость транспортной системы, разнообразие объектов досуга, доступность здравоохранения и образования, а также состояние рынка труда.

Городами с наиболее доступным арендуемым и собственным жильем стали Москва и Дубай. Кроме того, столица России стала лидером по разнообразию объектов досуга и наиболее развитому общественному транспорту. В этих двух категориях она делит лидерство с южнокорейским Сеулом. По показателю доступности высшего образования и здравоохранения Москва разделила первые позиции с Токио, а по уровню развития коммерческой недвижимости — с Берлином.

Автор исследования отметили, что лидерство Москвы, Сеула и Берлина по всем показателям связано с равномерным распределением улучшения городской среды по всем сферам. Так, в этих городах среднестатистический житель получает максимальные возможности для жизни и работы.

Ранее, в опубликованном в начале февраля 2022 года рейтинге благосостояния городов мира по версии программы по населенным пунктам Организации объединенных наций (UN–HABITAT City Prosperity Index), Москва вошла в тройку лидеров вместе с Сингапуром и Торонто.

Аналитическая британская компания Economist Intelligence Unit (EIU), выпускающая рейтинг лучших городов мира, в 2024 году назвала таковым столицу Австрии Вену. Рейтинг составляется на основе оценки 30 индикаторов, среди которых образование, культура, здравоохранение и общественный транспорт. В тройку вошли Копенгаген и Цюрих.