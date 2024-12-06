Москва, 6 декабря, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм в двух точках сети общепита «Моремания». Об этом сообщили 6 декабря на сайте ведомства.

Владислав Шатило/RBC/TASS

Уточняется, что 26 ноября был опубликован репортаж Shot, согласно которому в двух кафе сети были выявлены нарушения санитарных норм, после чего последовало обращение депутата Госдумы в ведомство и было принято решение провести внеплановую проверку.

«В ходе проведения внеплановых выездных проверок в период с 02.12.2024 по 04.12.2024 информация, опубликованная в СМИ, подтвердилась. Установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования», — указано в публикации Роспотребнадзора.

Согласно материалу, выявлены нарушения температурного режима хранения пищевой продукции, отсутствие маркировки, истёкший срок годности у продуктов и неудовлетворительное санитарное содержание производственных помещений.

Также отмечено, что в результате проверки было снято с реализации 73 кг кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября в Роспотребнадзоре сообщили о начале проведения проверки в Москве после того, как в некоторых торговых сетях были обнаружены личинки паразитов в рыбных консервах.

Днём ранее газета «Известия» написала, что консервы с личинками паразитов обнаружили в одном из магазинов сети «Пятёрочка» в Санкт-Петербурге. Позже наличие личинок подтвердили в лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Так, личинки были обнаружены в консервах, на которых были указаны производители ООО «Дефриз» из Владивостока и «Прибой» и «Мурман — Рыба» из Владимирской области.