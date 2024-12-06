Москва, 6 декабря, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Актрису российских сериалов и модель из клипов российских рэп-исполнителей задержали в подъезде многоэтажки с подельником с сотней свёртков с наркотическим веществом. Девушка спрятала свёртки с веществом в большой бюстгальтер. Предположительно, девушка с молодым человеком делали закладки. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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27 ноября в подъезде дома на Батайском проезде полиция задержала 23-летнюю актрису и модель Викторию Семенюк в компании её знакомого 23-летнего студента РУДН Николая Колкунова. Во время досмотра оперативники изъяли у молодых людей 105 свёртков наркотиков, которые Виктория и её приятель прятали в нижнем белье.

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«В ходе личного досмотра у 23-летней девушки в левой чашке бюстгальтера были обнаружены и изъяты 53 свертка из изоленты зеленого цвета, у 23-летнего молодого человека было обнаружено 52 свертка из изоленты черного цвета с неизвестным веществом внутри, которые он прятал в трусах. Образцы вещества были направлены на экспертизу, которая установила, что содержимое свёртков является мефедроном», — рассказал собеседник агентства.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Сейчас полиция устанавливает, от кого девушка и её приятель могли получить наркотическое вещество.

Виктория Семенюк — начинающая модель, актриса и певица. Девушка активно участвует в съёмках телешоу, таких как «Час суда», «Дела судебные», «Мировое соглашение», «Четыре свадьбы», рекламных роликах известных брендов, в российских сериалах в эпизодических ролях, клипах Паши Техника и Феди Родного (двойника Моргенштерна). Записывает треки под псевдонимом SMATRI, в которых поёт про большие деньги и беззаботный образ жизни.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве на Мясницкой улице задержали блогершу Анастасию Остроухову с наркотиками в нижнем белье.