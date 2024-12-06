Москва, 6 декабря, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину остаётся стабильно высоким. Он составляет 82%, свидетельствуют данные опроса, опубликованные 6 декабря на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Владимир Астапкович/РИА Новости Владимир Путин

Показатель одобрения деятельности президента вновь составил 82%, что стало повторением результатов опросов, состоявшихся в ноябре.

При этом уровень общественного одобрения деятельности председателя правительства РФ Михаила Мишустина и правительства страны в целом составил 51,2% и 49,9% соответственно.

Опрос проводился с 29 ноября по 1 декабря методом интервью по месту жительства среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населённых пунктах 53 субъектов РФ. Гражданам задавали вопрос: «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете В. Путину?». Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Как передавало ИА Регнум, в июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что уровень поддержки Путина высокий и остаётся таким. По его словам, это связано с ежедневной работой, которую ведёт президент, тяжёлой и ответственной.