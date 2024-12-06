Москва, 6 декабря, 2024, 11:38 — ИА Регнум. В ноябре объём кредитов, выданных в России физическим лицам, снизился на 28,4% в сравнении с прошлым месяцем и оказался минимальным за 2,5 года, подсчитали финансовые аналитики Frank RG.

«По предварительной оценке Frank RG, в ноябре объём выданных кредитов физическим лицам снизился на 28,4% (-248,0 млрд руб. к октябрю 2024). Объём кредитования составил 626,3 млрд рублей что на 55,6% ниже, чем в ноябре 2023 года», — говорится в отчёте.

Также указано, что всего по итогам 11 месяцев банки выдали кредитов на 12,6 трлн руб., что на 17,5% ниже, чем за аналогичный период 2023 года. Уточняется, что в ноябре произошёл самый резкий спад выдач с весны 2022 года, не обусловленный сезонностью.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до рекордных 21%. Регулятор объяснил это стремлением снизить темпы инфляции, которые оказались гораздо выше ожидаемых. Согласно прогнозу ЦБ, в 2025 году инфляция снизится до 4,5–5%, а в 2026 году — до 4%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 31 октября назвала жёсткую денежно-кредитную политику вынужденной мерой. Она подчеркнула, что Центробанк не намерен делать какие-либо «скидки» при достижении цели снизить инфляцию до 4%.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что ключевую ставку могут поднять до 23%. Он также допустил, что на этом уровне она продержится весь 2025 год.