Москва, 6 декабря, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Уверенности в снижении уровня ключевой ставки в 2025 году не должно быть. Об этом заявил на Российском облигационном конгрессе Cbonds советник председателя Центрального Банка (ЦБ) России Кирилл Тремасов.

Советник главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной сообщил, что существующий прогноз о снижении ключевой ставки в следующем году до уровня 17-20% не является заданной траекторией и в декабре уровень может превысить 21%.

«Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет. Такой уверенности быть не должно. Чтобы верно спрогнозировать, какая ключевая ставка будет в следующем году, внимательно следите за отклонением экономики от базового прогноза», — отметил Тремасов.

Как ранее передавало ИА Регнум, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что существует шанс сохранения ставки ЦБ РФ на уровне в 21%. Топ-менеджер добавил, что в ЦБ дают жёсткие сигналы о том, что ключевая ставка будет расти.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что ключевую ставку могут поднять до 23%. Он также допустил, что на этом уровне она продержится весь 2025 год.

4 декабря Набиуллина сообщила, что Банк России верит в рост национальной экономики в 2025 году в отличие экономистов из ВТБ. Это результат масштабных инвестиций последних трёх лет в модернизацию экономики, а если потенциал устойчиво растёт, то будет больше пространства для увеличения спроса, поделилась она.