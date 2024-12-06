Санкт-Петербург, 6 декабря, 2024, 11:07 — ИА Регнум. С очень высокой долей вероятности инфляция в этом году превысит официальный прогноз Центрального банка. Об этом 6 декабря, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Он отметил, что уже идут отклонения от октябрьского прогноза по инфляции.

«Прогноз инфляции ЦБ ― 8–8,5%. С учётом тех данных, пока это предварительные недельные данные, которые мы получили за ноябрь, можно с очень высокой вероятностью утверждать, что инфляция в этом году превысит официальный прогноз ЦБ», ― подчеркнул Тремасов.

По его словам, Россия входит в 2025 год «с уже более высокой траекторией по инфляции». На этом фоне советник председателя Центробанка назвал отклонение темпов роста потребительских цен от официального прогноза регулятора «совершенно очевидным».

«Моё личное мнение, что инфляция может превысить и 9% в этом году», — отметил Тремасов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 декабря заявил о необходимости сдерживать инфляцию в стране. Все инструменты борьбы с ней нужно использовать с умом, не допуская структурных перегибов, отметил российский лидер.

Он также выразил надежду на то, что уровень инфляции в РФ рано или поздно вернётся к целевому показателю в 4%. Инфляция ложится нагрузкой на наименее обеспеченных граждан, на тех, у кого нет доходов от депозитов, напомнил глава государства.

Ранее Путин отмечал, что в целом по России размер заработной платы растёт и темпы роста выше уровня инфляции. Стране нужна экономика высоких зарплат, в этом ключ к повышению эффективности производства, заявлял президент.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в сентябре заявила, что рост зарплат в России должен быть соразмерен росту производительности труда, чтобы не разгонять инфляцию.