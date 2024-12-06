Сеул, 6 декабря, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Министерство обороны Южной Кореи приостановило полномочия трёх командующих, принимавших участие в блокировке здания парламента, сообщило корейское агентство Yonhap.

TASS/ EPA/YONHAP

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря ввёл в республике военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для обеспечения свободы и безопасности людей и для поддержания устойчивости страны от действий антигосударственных сил. Назначенный командующим военным положением генерал Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. После этого военные блокировали здание парламента.

«Этот шаг (отстранение. — Прим. ред.) был сделан на фоне критики роли военных в введении военного положения и опасений, высказанных главным образом основным оппозиционным блоком, по поводу возможности ещё одного объявления военного положения», — говорится в публикации.

Уточняется, что были отстранены начальник столичного командования обороны генерал-лейтенант Ли Чжин У, начальник армейского командования специальных операций генерал-лейтенант Квак Чжон Гын и командующий контрразведкой генерал-лейтенант Ё Ин Хён.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря депутаты парламента Южной Кореи собрались на заседание и проголосовали за отмену военного положения в стране. Перед этим бывший президент республики Мун Чжэ Ин попросил граждан объединиться и защитить работу парламента страны.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён принёс извинения гражданам. Он заявил, что подал президенту страны прошение об отставке.

В тот же день парламент страны внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента президенту за его решение ввести военное положение. Голосование по этому вопросу должно быть проведено не позднее, чем через 72 часа.

Полиция Южной Кореи 5 декабря начала расследование в отношении президента страны Юн Сок Ёля в связи с введением военного положения в стране. Расследование инициировали после того, как оппозиция и группа активистов обвинили главу государства в мятеже. Директор Национального управления расследований Чжон Су пообещал провести это расследование в соответствии с законом и заявил о беспрецедентности ситуации.