Москва, 6 декабря, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Заработная плата курьеров за январь–ноябрь выросла на 15% и превысила суммы, которые получают IT-специалисты. Об этом сообщил 6 декабря РБК со ссылкой на совместный обзор крупнейшей российской компании по рекрутингу hh.ru и логистической компании «ПЭК».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что медианная оплата труда курьеров за указанный период выросла до 115,6 тыс. рублей в месяц. В ноябре сотрудники доставки получали больше, чем врачи — 88,4 тыс. рублей, учителя — 47 тыс. рублей и работники сферы IТ — порядка 114,2 тыс. рублей. Издание отмечает, что курьеры также обошли по зарплатам дизайнеров, бухгалтеров, журналистов и менеджеров по логистике и внешнеэкономической деятельности.

В обзоре сообщается, что работодатели начали предлагать курьерам гибкий график с возможностью выбора рабочих смен, бонусы, надбавки и дополнительные соцгарантии. Компании также расширили спектр подходящих кандидатов с мужчин 25–40 лет до мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет, включая студентов и пенсионеров. Кроме того, добавили эксперты, сейчас самый высокий спрос на пеших доставщиков, он вырос за год на 98%, а спрос на автомобильных курьеров остался на уровне 2023 года.

Согласно данным отчёта, hh.ru и ПЭК связывают такую ситуацию с дефицитом работников служб доставки: за январь–ноябрь количество вакансий выросло более чем на 36%, а число резюме сократилось на 9%. В курьерской службе для бизнеса Dalli также отметили, что в России работают более 1 млн доставщиков и ещё около 200 тыс. требуются. А в сезон с октября по декабрь дефицит сотрудников станет больше в несколько раз, отметила директор по персоналу ПЭК Виктория Цой.

Как ранее передавало ИА Регнум, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что в 2025 году зарплаты в России могут вырасти на 15–20%. Эксперт также отметил, что не все работодатели будут поднимать своим работникам размер оплаты труда, так как некоторые не индексируют их в соответствии с уровнем инфляции.

Кроме того, президент России Владимир Путин подчёркивал, что в целом по стране размер заработной платы растёт и темпы роста выше уровня инфляции. Стране нужна экономика высоких зарплат и именно в этом ключ к повышению эффективности производства, заявлял глава государства.