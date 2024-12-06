Москва, 6 декабря, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Представители России ведут переговоры с мультибрендовым китайским автопроизводителем по поводу локализации производства на территории РФ, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

РИА Новости/ Алексей Никольский

«Ведутся переговоры активно, да, к нам коллеги приезжают, мы переговоры ведём. Это мультибрендовая компания, у них много брендов», — сказал он ТАСС.

При этом министр не уточнил, о какой именно компании идёт речь.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря на пленарной сессии инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!» президент РФ Владимир Путин заявил, что между Москвой и Пекином выстраивается сотрудничество в области переноса производства китайских автомобилей на российскую территорию. Путин также сообщил, что российско-китайское сотрудничество в данной сфере началось ещё в 2015 году, подчеркнув, что оно не связано с уходом западных компаний из страны.

Глава государства добавил, что меры борьбы с китайским автомобилестроением, которые принимаются в Европе и на других рынках, являются абсолютно некорректными и политически мотивированными.

В июле продажи легковых автомобилей в России выросли на 42,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Согласно данным «Автостата», рост по сравнению с июнем текущего года составил 9,5%. Всего в июле продали 136 221 автомобиль. Это первый рост «месяц к месяцу» с весны после нескольких месяцев падения. Лидером продаж остался АвтоВАЗ с 35 619 проданными автомобилями Lada. В топ-5 также вошли китайские Haval (16 671 авто), Chery (14 228), Geely (13 098) и Changan (11 403).