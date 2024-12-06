Москва, 6 декабря, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров поправил американского журналиста Такера Карлсона во время интервью, когда тот перепутал должность действующего президента США Джо Байдена со состоянию на 2016 год. Это следует из видео с интервью.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Planet Pix via ZUMA Press Такер Карлсон

«Вы сказали, что в декабре 2016 года, в последние дни правления администрации Байдена, он ещё больше осложнил отношения между США и Россией», — сказал журналист.

В ответ на это Лавров поправил его и напомнил, что в 2016 году Байден занимал пост вице-президента, а президентом Соединённых Штатов тогда был Барак Обама. После этих слов Карлсон признал ошибку и извинился.

В ходе беседы затрагивались темы о происхождении украинского кризиса, положении в зоне спецоперации, отношениях России с США и избранным президентом Дональдом Трампом, ситуации в Сирии, испытании ракетной системы «Орешник», вероятности ядерной войны и другие вопросы.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин вряд ли успел посмотреть это интервью. По словам представителя Кремля, глава государства все эти дни работает до глубокой ночи.

В феврале Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у Путина. Журналист опубликовал запись интервью с президентом России на своём официальном сайте. Разговор длился чуть более двух часов. За это время журналист задал российскому лидеру около 60 прямых и уточняющих вопросов.

Также Карлсон опубликовал видеозапись беседы с Путиным на YouTube-канале. Примерно за семь часов с момента публикации количество просмотров интервью в социальной сети X превысило 60 млн.