Москва, 6 декабря, 2024, 10:32 — ИА Регнум. На Западе пользователи соцсетей и платформы YouTube восхитились министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Они согласились, что правительство США не позволяет России закончить конфликт из-за прямой финансовой выгоды.

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«Россия пытается прекратить [конфликт] уже около года. Госдепартамент США говорит «нет». Идёт отмывание денег», ― поделился своим мнением один из комментаторов.

Пользователь с ником Zlatti71 восхитился главой МИД РФ, назвав его лучшим министром иностранных дел на планете.

«В США нет ни одного дипломата, столь компетентного и умного, как Лавров. Не рад об этом говорить», — написал @boztos6025.

Пользователи назвали интервью Лаврова душераздирающим, посетовав, что США упустили невероятную возможность наладить партнёрские отношения с Россией, которая явно этого хотела. Они не считают удивительным, что в США не транслируют российские интервью.

«Я не могу представить себе никого его уровня в правительстве США, кто мог бы говорить так разумно и подкреплять свою позицию фактами», — заявил пользователь с ником @3Dgifts.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Карлсон заявил, что он записал в Москве интервью с главой МИД РФ и оно в ближайшее время будет опубликовано. Журналист признался, что интервью получилось «абсолютно захватывающим».

Запись беседы вышла 6 декабря. В ходе интервью затрагивались темы о происхождении украинского кризиса, положении в зоне спецоперации, отношениях с США и избранным президентом Дональдом Трампом, ситуации в Сирии, испытании ракетной системы «Орешник», вероятности ядерной войны и другие вопросы. Говоря о конфликте на Украине, Лавров подробно объяснил события начиная с 2014 года, в том числе свержение президента Виктора Януковича, Минские соглашения, их саботаж Киевом, референдум в Крыму.

Министр также подчеркнул, что не Россия начинала войну, о проведении СВО было объявлено для того, чтобы защитить народ Донбасса. Глава МИД напомнил о словах президента Владимира Путина, который ясно дал понять, что Россия готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путём переговоров.