Москва, 6 декабря, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала антикартельные проверки производителей сливочного масла в российских регионах из-за жалоб потребителей о повышении цен на эту молочную продукцию. Об этом сообщила 6 декабря пресс-служба ведомства.

«Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен. Предмет проверок — соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен», — указано в сообщении.

Уточняется, что выездные проверки проводятся в отношении компаний-производителей в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях. Также отмечено, что окончательные выводы в службе сделают после анализа всей полученной информации.

Как передавало ИА Регнум, гендиректор «Союзмолока» Артём Белов заявил 1 ноября, что рост цен на сливочное масло спровоцировала активизация производства и потребления мороженого. По его данным, подорожание сливочного масла наблюдается и за пределами России.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил 23 октября, что власти будут контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. Он уточнил, что для стабилизации цен активизировали импорт из ряда стран. Кроме того, предприняты меры для поддержки отечественной молочной отрасли: льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг и меры в рамках «объединённой» субсидии.

В тот же день экономист Максим Чирков отметил, что федеральные службы успешно контролируют цены на сливочное масло. По его словам, повышение стоимости продукта связано с тем, что отечественные производители пользуются увеличением тарифов на мировом рынке.

29 октября в СМИ появилась информация, что в России на 49% вырос спрос на предметы для изготовления масла в домашних условиях. Как сообщалось, интерес к маслобойкам возрос из-за роста цен на магазинное сливочное масло.