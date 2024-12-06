Москва, 6 декабря, 2024, 10:06 — ИА Регнум. В Курской области необходимо кризисное управление. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора региона.

Представитель Кремля указал, что кандидатура Хинштейна оказалась наилучшей для решения подобных задач.

«В установленном порядке президент чётко сказал, что востребовано кризисное управление. И с учётом опыта [Хинштейна] на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной. И президент принял такое решение», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря избранный в этом году глава Курской области Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора региона Хинштейна. Он будет исполнять возложенные на него обязанности до вступления в должность вновь избранного главы Курской области.

Глава государства на встрече с Хинштейном подчеркнул, что в нынешней ситуации регион нуждается в кризисном управлении. Он добавил, что по мере освобождения территории региона от украинских военных там нужно будет восстанавливать ЖКХ, экономику и жизнь в целом. При этом акцент следует сделать на организации работы по помощи людям, которые в ней нуждаются как сейчас, так и в ближайшем будущем.

Путин напомнил, что политик два года был советником директора Росгвардии — в период с 2016 по 2018 год. Он добавил, что у Хинштейна «очень хорошие наработки, отношения» и в исполнительных органах власти, которые нужно использовать для достижения поставленных задач.

Хинштейн сообщил, что намерен приступить к работе в ближайшее время. Он подчеркнул, что назначение главой региона — огромная честь и большая ответственность. По его словам, «регион непростой, работы много». Хинштейн пообещал приложить все усилия, чтобы выполнить поставленные президентом задачи и завоевать доверие жителей Курской области.