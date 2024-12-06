* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 6 декабря, 2024, 10:05 — ИА Регнум. В отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) могут возбудить уголовное дело. Об этом 6 декабря сообщили в правоохранительных органах.

РИА Новости/Максим Блинов Писатель Борис Акунин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

«На данный момент есть основания для привлечения Чхартишвили к уголовной ответственности по ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»), ― уточнил в беседе с ТАСС представитель правоохранительных органов.

По его словам, в течение последнего года писатель уже дважды привлекался к ответственности за нарушение правил деятельности иноагента.

как сообщало ИА Регнум, 1 июля Таганский районный суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении Акунина. Основанием для этого стало нарушение части 5 ст. 19.34 КоАП РФ.

В начале августа Акунина оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах.

Ранее в отношении Акунина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). В феврале писателя заочно арестовали и объявили в международный розыск, так как он на протяжении нескольких лет проживает за пределами России.

18 декабря 2023 года писателя внесли в перечень террористов и экстремистов. Ранее, во время разговора с пранкерами, он заявил, что разделяет националистический тезис «хороший русский — мёртвый русский» и не осуждает атаки украинских беспилотников на российский народ. Также Акунин рассказал, что финансирует ВСУ и собирает средства для организации протестов в России.