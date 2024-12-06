Москва, 6 декабря, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Принять участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) намерен каждый пятый россиянин. Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на официальном сайте социологического центра 5 декабря, об этом заявили 22% респондентов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

О своём однозначном решении участвовать в ПДС в период ближайших двух лет сообщили 5% сограждан. При этом почти каждый шестой (17%) допускает, что, скорее всего, примет участие в программе в ближайшие три-пять лет.

В свою очередь, более четверти россиян (28%) точно не будут участвовать в ПДС. Среди респондентов с низким достатком таких почти половина (46%), с большей долей вероятности воздержится от участия в данной программе почти каждый третий (31%). Такую позицию чаще всего занимают участники опроса, которые оценивают своё материальное положение как хорошее.

Среди целей, достичь которые позволит участие в ПДС, респонденты назвали получение софинансирования от государства дополнительно к своим взносам, формирование подушки безопасности, получение стабильного дохода в будущем.

Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проводился совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ и «Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов» 29–30 ноября 2024 года по стратифицированной случайной выборке на основе вероятностной панели. В опросе приняли участие 1689 респондентов в возрасте от 18 лет. Им было предложено ответить на десять вопросов о программе долгосрочных сбережений. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА Регнум, программа долгосрочных сбережений действует в России с 2024 года. Речь идёт о добровольных накоплениях в негосударственных фондах. Такие средства граждан в объёме до 2,8 млн рублей будут застрахованы государством, то есть их возврат будет гарантирован.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку создать до 1 марта 2024 года механизм, позволяющий страховать инвестиции на вновь открытых индивидуальных инвестиционных счетах. Максимальная сумма страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей.

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 млн граждан России. В ЦБ надеются, что в программе будет сконцентрировано не менее 1,2 трлн рублей.