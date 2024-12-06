Тель-Авив, Израиль, 6 декабря, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Прежде чем начать переговорный процесс России и США, необходимо установить диалог между двумя государствами. Об этом заявил в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо» бывший глава израильской спецслужбы «Натив» политолог Яков Кедми.

Владимир Трефилов/РИА Новости

Он объяснил, что диалог — это изложение своих мыслей каждой стороной и готовность выслушать, а переговоры могут стать следующий стадией.

«До сих пор даже диалога не было между Западом и Россией», — подчеркнул политолог.

Эксперт считает, что будущее переговоров между Москвой и Вашингтоном будет определяться развитием диалога, в ходе которого стороны проведут только обмен мнениями касательно решения конфликта.

«Сегодня ситуация на пороге диалога между Соединёнными Штатами Америки и Россией», — отметил Кедми.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что выстраивание отношений с Россией после выборов в США зависит от Вашингтона. Глава государства подчеркнул, что если Вашингтон открыт к строительству нормальных отношений с Москвой, то и российская сторона будет открыта. А если не хотят, то и не надо, отметил Путин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова работать с любой администрацией США, но только на основе взаимного уважения и равноправия, чего российская сторона на данный момент не наблюдает.

Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону также добавил, что Россия и США официально не находятся в военном противостоянии, но происходящее на Украине можно назвать гибридной войной. Глава МИД России подчеркнул, что Москва не хочет усугублять ситуацию.

Также Лавров напомнил, что Путин неоднократно выражал своё уважение американскому народу, истории США и достижениям страны в мире. Нет видимых причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради вселенной, добавил министр.