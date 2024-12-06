Москва, 6 декабря, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Наследственное дело открыто в Москве после смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова. Это значит, что родные и близкие актёра приняли наследство, сообщил 6 декабря юрист Денис Корягин.

Дело о наследстве открыли в Москве, ему присвоен номер. По словам юриста, шесть месяцев даётся родным и близким на то, чтобы подать заявление нотариусу о вступление в наследство.

«В случае, если наследники не вступили в наследство в установленное для принятия время, то им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока и признания наследников принявшими наследство», — пояснил Корягин в беседе с «РИА Новости».

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