Москва, 6 декабря, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что намерен приступить к работе в ближайшее время. Об этом он написал 6 декабря в Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости Александр Хинштейн

Хинштейн подчеркнул, что назначение главой региона — огромная честь и большая ответственность. Он отметил, что «регион непростой, работы много», и пообещал приложить все усилия, чтобы выполнить поставленные президентом задачи и завоевать доверие жителей Курской области.

«В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе. Служу России! Победа будет за нами!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области. Глава государства принял добровольную отставку руководившего регионом Алексея Смирнова.