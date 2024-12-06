Нижний Новгород, 6 декабря, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Крупный пожар тушат в Нижнем Новгороде — производственно-складское здание на Московском шоссе горит на площади 8,4 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает 6 декабря пресс-центр МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Предварительно, площадь составляет 8,4 тыс. квадратов. Кровля обрушилась на 900 квадратах», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

В тушении участвуют больше 100 специалистов, привлечено 35 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.