Москва, 6 декабря, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Россия в ответ на действия западных стран использует доходы от активов этих государств, направляя средства для развития и поддержки своих регионов. Об этом 5 декабря сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Kremlin.ru Антон Силуанов

«Мы тоже так же делаем и точно так же используем эти деньги, только используем эти деньги на развитие, поддержку регионов», — сказал глава российского Минфина журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео в Telegram-канале.

Таким образом Силуанов прокомментировал решение Запада выделить киевскому режиму 50 млрд долларов за счёт доходов от российских резервов.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал передачу Киеву 50 млрд долларов из замороженных западными странами активов России в ближайшие недели. Он отметил, что у США и ЕС есть скоординированный план по быстрой передаче этих средств Украине. Украина, по его словам, должна иметь деньги и иные ресурсы, необходимые для ведения военного конфликта и поддержки экономики. Речь идёт в том числе о поставках боеприпасов и бронетехники, заявил он.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.