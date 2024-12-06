Берлин, 6 декабря, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус не исключил возможности отправки миротворческих сил бундесвера для участия в операции по поддержанию мира. Об этом он заявил Deutschlandfunk.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

«Мы готовимся, мы прорабатываем сценарий, но делаем это конфиденциально», — заверил министр.

Писториус отметил, что размещение контингента будет определяться в соответствии с мандатом, масштабом и условиями, которые согласуют стороны конфликта.

Он также подчеркнул, что Германия не планирует отправлять свои сухопутные войска в зону боевых действиях на Украине.

Министр подчеркнул, что в настоящее время невозможно предсказать будущее Украины, поскольку внутри страны происходят различные события, преждевременное раскрытие которых не поможет никому.

Как сообщало ИА Регнум, немецкие власти начали подготовку к масштабному военному конфликту с Россией. Разработан 1000-страничный «Оперативный план Германии», содержание которого в значительной степени засекречено. Об этом написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости подготовить Германию к войне с Россией. Условием повышения боеспособности армии страны он назвал возвращение воинской повинности.

Спекуляции главы МИД Германии Анналены Бербок по поводу отправки миротворцев ФРГ на Украину являются безответственными, заявил кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.