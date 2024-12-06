Валлетта, Мальта, 6 декабря, 2024, 07:39 — ИА Регнум. В попытке раскритиковать позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Украине глава МИД Германии Анналена Бербок дважды ошиблась с оценкой численности населения Европы. Об этом зашла речь на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ на Мальте.

Bündnis 90 Анналена Бербок

«Вы можете обманывать себя, но вы не можете обмануть весь мир. Не 1,3 млрд людей на европейском континенте… Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 млрд людей в Европе», — настаивала Бербок, обращаясь к Лаврову.

По оценке ООН, численность населения Европы составляет не более 750 млн человек. Значение, близкое к 1,3 млрд человек, соответствует показателю численности европейских государств, стран Северной Америки, Австралии, Японии и Новой Зеландии.

Позднее на странице МИД ФРГ в соцсети Х цитату Бербок откорректировали. Вместо Европы указали «регион ОБСЕ».

Как сообщало ИА Регнум, заседание 31-го СМИД ОБСЕ проходит в столице Мальты Валетте. Глава российской делегации Сергей Лавров 4 декабря прибыл на Мальту в рамках своей первой зарубежной поездки в ЕС с начала спецоперации на Украине.

Перед вылетом официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на СМИД ОБСЕ. В министерстве отметили, что в нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо её роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сейчас. Пользу организации могло бы принести её взаимодействие с ШОС, БРИКС или СНГ, уточнили в МИД РФ.

В конце января Бербок заявила на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, что европейские страны ведут «войну против России». Она также призвала больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. Позднее дипломат признала ошибочными свои заявления о «войне против России». Бербок уточнила, что для неё важно показать окружающим, что внешняя политика прямо влияет на жизни людей.