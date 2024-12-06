Штат Калифорния, США, 6 декабря, 2024, 07:18 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния объявили чрезвычайное положение из-за землетрясения. Об этом 5 декабря проинформировал губернатор региона Гэвин Ньюсом.

(сс) Eric Chan Лос-Анджелес, штат Калифорния, США

«Только что одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо для экстренного реагирования на утреннее землетрясение магнитудой 7,0», — написал губернатор в соцсети Х.

Ньюсом отметил, что местные власти работают над обеспечением безопасности и информированности жителей штата.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря жителей США предупредили об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,0, произошедшего у берегов штата Калифорния. Эпицентр подземных толчков находился в Атлантическом океане, в 99 км от города Ферндейла. Население призвали переместиться на возвышенность или вглубь суши, держаться подальше от побережья. Жителей оповестили по телефону в 10:50 по местному времени (21:50 мск). Позднее угрозу цунами отменили.

В начале декабре 2023 года в Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки были в 12 км восточнее поселения Окотильо, неподалёку от границы США и Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,6 км.