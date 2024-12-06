Москва, 6 декабря, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе беседы затрагивались темы о происхождении украинского кризиса, положении в зоне спецоперации, отношениях с США и избранным президентом Дональдом Трампом, ситуации в Сирии, испытании ракетной системы «Орешник», вероятности ядерной войны и другие вопросы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Говоря о конфликте на Украине, Лавров подробно объяснил события, начиная с 2014 года, в том числе свержение президента Виктора Януковича, Минские соглашения, их саботаж Киевом, референдум в Крыму.

Обсуждая положение в зоне спецоперации, министр подчеркнул, что не Россия начинала войну, о проведении СВО было объявлено для того, чтобы защитить народ Донбасса. Глава МИД напомнил о словах президента Владимира Путина, который ясно дал понять, что Россия готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путём переговоров.

Лавров также ответил на вопрос журналиста об отношениях с США и Трампом. По словам министра, Россия и США официально не находятся в военном противостоянии, но происходящее на Украине можно назвать гибридной войной. При этом Владимир Путин неоднократно выражал своё уважение американскому народу, истории Соединённых Штатов и достижениям страны в мире. Нет видимых причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради вселенной, добавил министр. Дональда Трампа Лавров считает сильным и дружелюбным человеком. Мнение о нём у российского министра сложилось после нескольких встреч.

По поводу ситуации в Сирии глава МИД России отметил, что в открытом доступе есть информация о поддержке исламских группировок американцами, британцами и другими. Также говорят о заинтересованности Израиля в усугублении ситуации, чтобы сектор Газа не находился под пристальным вниманием. В эту «сложную игру вовлечено много действующих лиц», добавил Лавров.

Россия послала Западу сигнал запуском баллистической ракеты «Орешник». Запад и НАТО должны понимать, что РФ готова использовать любые средства, чтобы не позволить военному блоку добиться успеха в нанесении «стратегического поражения». При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона не думает о войне с США, которая может иметь ядерный характер.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Так, была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.