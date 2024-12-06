Киев, 6 декабря, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооружённых сил Украины отчитался о потерях среди бойцов. По данным командования, число погибших превысило 100 тыс. человек, сообщил украинский журналист и бывший советник главы минобороны страны Юрий Бутусов.

Сергей Корсун ИА Регнум Кладбище солдат ВСУ

«105 тыс. погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Подтверждённое количество погибших составляет 70 тыс., без вести пропавшими считаются 35 тыс.», — сослался на данные Генштаба журналист.

Его слова 5 декабря привёл Telegram-канал украинского издания «Страна. ua».

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября британский журнал The Economist написал, что с февраля 2022 года украинские формирования могли потерять в ходе боевых действий убитыми и ранеными около 500 тыс. человек. При этом оценку потерь ВСУ в конфликте сделать крайне сложно, так как союзники Киева неохотно предоставляют информацию, для этого были использованы отчёты разведывательных агентств, заявления должностных лиц и открытые источники. Авторы публикации признали, что далеко не все пропавшие без вести и погибшие военные ВСУ попадают в списки потерь.

В Министерстве обороны 27 ноября сообщили, что только в Курской области с момента нападения ВСУ потеряли более 36 тыс. военных. Также украинские войска за это время лишились 223 танков, 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортёров, 1199 боевых бронемашин и много другой военной техники.