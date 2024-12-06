Неизвестный вирус с симптомами гриппа в Конго унёс жизни более 140 человек
Биолог Баранова: неизвестный вирус в ДРК вызывает головную боль и кровоизлияния
Республика Конго, 6 декабря, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Неизвестный вирус, от заражения которым умерли уже более 140 жителей одного из бедных районов Демократической Республики Конго (ДРК), вызывал у пациентов головную боль, покраснение глаз и похожие на грипп симптомы. Об этом рассказала Lenta.ru доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.
Перечисляя симптомы, эксперт отметила, что пока неизвестно, столкнулись ли в африканской стране со старым вирусом или это какая-то новая инфекция.
Как сообщало ИА Регнум, свыше 140 человек умерли в ноябре на юго-западе Конго от неизвестной болезни.
По итогам двухлетнего расследования американские конгрессмены сделали заключение, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.
В июне 2023 года Национальная разведка США представила отчёт расследования о причинах возникновения пандемии коронавируса. Специалисты не нашли подтверждений гипотезы об утечке биоматериала в институте вирусологии в Ухане.