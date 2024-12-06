Республика Конго, 6 декабря, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Неизвестный вирус, от заражения которым умерли уже более 140 жителей одного из бедных районов Демократической Республики Конго (ДРК), вызывал у пациентов головную боль, покраснение глаз и похожие на грипп симптомы. Об этом рассказала Lenta.ru доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Kieran Kesner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перечисляя симптомы, эксперт отметила, что пока неизвестно, столкнулись ли в африканской стране со старым вирусом или это какая-то новая инфекция.

Как сообщало ИА Регнум, свыше 140 человек умерли в ноябре на юго-западе Конго от неизвестной болезни.

По итогам двухлетнего расследования американские конгрессмены сделали заключение, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.

В июне 2023 года Национальная разведка США представила отчёт расследования о причинах возникновения пандемии коронавируса. Специалисты не нашли подтверждений гипотезы об утечке биоматериала в институте вирусологии в Ухане.