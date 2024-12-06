Москва, 6 декабря, 2024, 06:15 — ИА Регнум. В России с 1 сентября 2025 года планируют ввести новый порядок формирования больничных листов. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Предлагается внести изменения в приказ ‎«О внесении изменений в Условия и порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, утверждённые приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 ноября 2021 г. №1089н».

По новым правилам врачи будут определять количество выданных листков нетрудоспособности. Если в течение шести месяцев больничный оформлялся четыре раза, то последующие листы нетрудоспособности будут выдаваться только на срок до трёх календарных дней. Затем врач должен передать документы специальной врачебной комиссии.

В Минздраве подчеркнули, что новый порядок позволит выявлять заболевания на ранней стадии.

Как сообщало ИА Регнум, в России врачебная экспертиза о временной нетрудоспособности проводится для оценки способности работника осуществлять профессиональную деятельность, необходимости перевода по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении человека на медико-социальную экспертизу. Также экспертизу назначают в связи с различными заболеваниями, временной потерей трудоспособности, уходом за больным членом семьи, беременностью и родами, при усыновлении ребёнка.

Выплаты по больничному регулярно индексируют. В ближайшие годы максимальный размер за день вырастет с 4 тыс. рублей до 5,7 тыс. рублей в 2025 году и до 6,8 тыс. рублей — в 2026-м. Так, в 2026 году размер максимальной выплаты по больничному составит 207,6 тыс. рублей в месяц.