Москва, 6 декабря, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Ряд стран Евросоюза высказались против поездки официального представителя МИД России Марии Захаровой на заседание СМИД ОБСЕ на Мальте. По этой причине виза была аннулирована, пояснил журналистам 5 декабря посол Мальты в России Кармело Ингуанез.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

«После того как некоторые государства — члены ЕС высказали возражения против поездки Захаровой — и это также предусмотрено в решении, что государства-члены могут возразить принимающей стороне, — министр (иностранных дел Мальты. — Прим. ред.) решил, что перед лицом этих возражений мы аннулируем визу», — цитирует дипломата RTVI.

Посол не уточнил, какие конкретно страны выразили претензии, но отметил, что таких государств было несколько.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря перед вылетом российской делегации на Мальту Захаровой аннулировали мальтийскую визу. В МИД РФ отметили, что в нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо её роли в условиях идущего глубокого переформатирования мира.

По данным газеты Times of Malta, власти Мальты аннулировали визу Марии Захаровой из-за возражений со стороны представителей Латвии, Литвы и Эстонии.

ОБСЕ отказалась от своих базовых принципов сотрудничества и взаимодействия, вместо принципов теперь налицо беспринципность этой организации, прокомментировала Захарова.

В своём выступлении глава российской делегации Сергей Лавров назвал аннулирование визы Захаровой надругательством над функциями председателя ОБСЕ — Мальты. Кроме того, глава МИД РФ заявил об опасности перехода уже идущей холодной войны в горячую фазу, а также отметил, что институты ОБСЕ хранят гробовое молчание по вопросу преступных действий киевского режима. Сфер, где ОБСЕ была бы хоть как-то полезна, не осталось, добавил министр.