Симферополь, 6 декабря, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом утром 6 декабря сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

Most.life Крымский мост

Предупреждение поступило в 05:17 мск. При этом, в 05:00 сообщалось, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие.

Как передавало ИА Регнум, движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто поздним вечером 25 октября. Сообщение поступило в 23:22 мск, но уже через четыре минуты движение было восстановлено.

17 октября на территории Севастополя объявили воздушную тревогу. В связи с этим гражданам рекомендовали соблюдать меры безопасности.