Вашингтон, 6 декабря, 2024, 05:26 — ИА Регнум. В Нью-Йорке на месте убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона обнаружили подписанные гильзы. Об этом 5 декабря сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники в полиции.

BenjaminNelan Гильзы

Отмечается, что правоохранители нашли на гильзах надписи: «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose).

Детективы выясняют, могли ли эти слова быть посланием от стрелка и намёком на его возможные мотивы. Пока причины убийства Томпсона не установлены. Также не обнаружено оружие, из которого велась стрельба. Полиция ведёт поиски преступника.

Томпсона убили несколькими выстрелами утром 4 декабря. В момент атаки он направлялся на профильную страховую конференцию. Неизвестный несколько раз выстрелил в него и скрылся с места преступления на велосипеде.

Как сообщало ИА Регнум, утром 19 октября в нескольких километрах от американского города Лексингтона в округе Холмс неизвестные открыли стрельбу по толпе из нескольких сотен человек. В результате минимум три человека погибли, ещё восемь пострадали. По предварительной информации, двое неизвестных открыли стрельбу по толпе, которая праздновала победу школьной команды выпускников в футбольном матче. Мероприятие проходило на открытой площадке спустя несколько часов после окончания игры.

В сентябре подростка 11 лет арестовали в американском штате Флорида после распространённых им угроз совершить массовые убийства в нескольких школах. После задержания подросток назвал свои угрозы шуткой, но полицейские провели обыск у него дома. По итогам обыска у подростка были изъяты винтовки и пистолеты для страйкбола, муляжи боеприпасов и несколько единиц холодного оружия.