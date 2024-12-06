Воронеж, 6 декабря, 2024, 05:14 — ИА Регнум. В Воронежской области ночью 6 декабря подразделениями противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены несколько вражеских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Дроны ВСУ были сбиты силами ПВО в пригороде Воронежа и районах области, уточнил Гусев.

Он заверил, что при попытке совершения атаки и уничтожении беспилотников никто не пострадал, разрушений нет.

В Воронежской области продолжает действовать режим атаки БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны России за прошедшие сутки сбили 101 беспилотный летательный аппарат самолётного типа Вооружённых сил Украины. Об этом 5 декабря сообщили в Минобороны.

В Белгородской области в ночь на 5 декабря атаке украинских беспилотников подверглись сразу три населённых пункта. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, предварительно, пострадавших нет.