Москва, 6 декабря, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства рассказала подробности расследования уголовного дела о хулиганстве, в котором подозреваются пять молодых людей. Расследуемый инцидент произошёл в Москве в сентябре 2023 года.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

Информация СК РФ стала реакцией на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который вступился за одного из фигурантов расследования — чеченского подростка Муслима Мурдиева.

По заверению Петренко, следствие собрало все необходимые доказательства. Также опубликован момент драк, которые расследуются в рамках уголовного дела.

Следствием установлено, что пятеро подростков вступили в сговор о совершении хулиганских действий. Они приставали к случайным прохожим, один из соучастников провоцировал словесный конфликт, после чего начинал драку и избивал потерпевшего.

Остальные были рядом, давали советы о том, как наносить удары, а также в случае необходимости помогали в избиении.

Так, в сентябре 2023 года подростки совершили хулиганские действия с применением насилия в отношении восьми человек, при этом семь из них были несовершеннолетними.

Нападения происходили в ТРЦ «Авиапарк», ТЦ «Дискавери» и на территории парка культуры «Ходынское поле» в Москве.

«Действия пяти фигурантов квалифицированы как хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. В ходе расследования получены показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий, а также показания потерпевших и свидетелей»,— добавила Светлана Петренко.

Кроме того, следствие располагает электронными носителями информации с видеозаписями совершённых нападений, есть и другие доказательства преступных действий соучастников.

Как сообщало ИА Регнум, Рамзан Кадыров рассказал, что заступился за Муслима Мурдиева, обвиняемого по четырём преступным эпизодам. Глава Чечни выразил мнение, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, «сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном». Кадыров также выразил уверенность, что юношу освободят.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания главы Чечни. Он отметил, что те, кто посчитает необходимым давать оценки, сделают это.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова прокомментировала слова главы Чечни о Бастрыкине и Колокольцеве. Она подчеркнула, что нападки Кадырова смешны, поскольку являются попыткой «отбить своего по национальному признаку».

Ахмедова напомнила о скандальном случае с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым, который зашёл в камеру с арестованным за сожжение Корана Никитой Журавелем и избил его. Своими заявлениями руководитель региона демонстрирует оторванность от реалий, добавила Ахмедова.