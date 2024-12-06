Москва, 6 декабря, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Химическая атака украинских военных на Курскую область является международным преступлением, изуверством и бесчеловечным актом. Об этом заявил депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

U.S. Department of Defense Химическое оружие

«Эта химическая атака ― изуверство, бесчеловечный и кощунственный акт, который организован с молчаливого согласия и одобрения западных кураторов… На такое могли пойти лишь откровенные военные преступники, которые должны получить пожизненный срок», ― отметил депутат в беседе с «РИА Новости».

По мнению парламентария, ответственность за преступление против мирных жителей должен понести лично глава киевского режима Владимир Зеленский. Именно он отдаёт такие приказы в нарушение всех норм и законов современных международных договоров и отношений, подчеркнул Шеремет.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Следственного комитета России, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское в Курской области кассетными боеприпасами с запрещёнными отравляющими веществами удушающего действия, в результате чего пострадали не менее 20 человек. После этого СК РФ объявил в международный розыск полковника ВСУ Павла Розлача, руководившего ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия.

Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) более 30 нот, подтверждающих применение Украиной запрещённых веществ, заявил 25 ноября замминистра промышленности и торговли РФ, глава российской делегации на 29-й конференции государств — участников ОЗХО Кирилл Лысогорский.