Москва, 6 декабря, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает избранного президента США Дональда Трампа сильным и дружелюбным человеком. Об этом российский дипломат сказал в интервью Такеру Карлсону.

U.S. Department of State Дональд Трамп и Сергей Лавров

Министр иностранных дел отметил, что видел Трампа несколько раз — во время его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп принимал Лаврова дважды в Овальном кабинете на двусторонних переговорах.

«Думаю, он — сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Дональда Трампа, было очень большим», — высказал мнение Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что РФ уважает любой выбор, сделанный американским народом. Лавров заверил, что Россия, как и сказал Путин, всегда была открыта для контактов в сфере экономики, торговли и безопасности.