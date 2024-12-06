Лавров рассказал, что на саммитах европейцы бегают от него
Лавров: на саммитах европейцы бегают от меня и ведут себя как дети
Москва, 6 декабря, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону 5 декабря поделился впечатлением о том, как его воспринимают европейцы на саммитах. По его словам, они от него бегают.
Иван Шилов ИА Регнум
Сергей Лавров
В пример министр иностранных дел привёл ноябрьский саммит G20 в Рио-де-Жанейро.
«Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня. Так было во время последнего саммита «Группы двадцати». Невероятно», — рассказал Лавров.
Дипломат добавил, что «взрослые люди, но вели себя как дети».
На этом саммите журналистка британского телеканала Sky News попыталась прорваться с вопросами к Сергею Лаврову.