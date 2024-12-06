Москва, 6 декабря, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Детали последней встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном вспомнил в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое вышло 5 декабря, министр иностранных дел Сергей Лавров.

(сс) U.S. Department of State Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ отметил, что последний разговор с Блинкеном был на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме в 2021 году. Тогда госсекретарь США сам пригласил Лаврова на разговор и завёл речь о деэскалации конфликта на Украине.

«Надеюсь, он не рассердится на меня за раскрытие этой информации. В зале присутствовало много людей. Я сказал, что мы не хотим эскалации, а США хотят нанести «стратегическое поражение» России. Он ответил, что это не «стратегическое поражение» в глобальном масштабе, а только на Украине», — уточнил Лавров.

С тех пор диалога с руководителем Госдепартамента США не было, подтвердил министр.

Он добавил, что на международных мероприятиях американские чиновники не отличаются содержательными разговорами.

Как сообщало ИА Регнум, Украине пора принимать важные решения по мобилизации, заявил Блинкен в Бельгии после министерской встречи стран — членов НАТО. На фоне нехватки военных в рядах ВСУ он также призвал альянс поддержать Киев.

Киевский режим в ближайшие недели получит 50 млрд долларов из замороженных западными странами активов России, заявил 4 декабря Энтони Блинкен.

Стремление президента Джо Байдена, покидающего свой пост совсем скоро, выделить киевскому режиму всё необходимое для продолжения военных действий в 2025 году демонстрирует «воровские инстинкты» Белого дома, считает Сергей Лавров.