Москва, 6 декабря, 2024, 03:23 — ИА Регнум. На Западе знают позицию России по конфликту на Украине. РФ не ведёт двойную игру, и по-прежнему цель спецоперации заключается в том, о чём неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону 5 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум Лавров, ОБСЕ

По мнению дипломата, цели спецоперации справедливы и полностью соответствуют Уставу ООН. Прежде всего, языковым и религиозным правам, правам национальных меньшинств. Также это полностью соответствует и принципам ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

«ОБСЕ всё ещё жива. По итогам её нескольких саммитов чётко заявлялось о том, что безопасность должна быть неделимой, никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств. Ни одна организация в евро-атлантическом пространстве не будет претендовать на доминирование», — пояснил Лавров.

При этом блок НАТО, подчеркнул дипломат, делал всё до наоборот. Поэтому, заверил глава МИД, позиция РФ законна — «никакого НАТО у нас на пороге». И ОБСЕ согласилась, что этого не должно быть, если это вредит нам.