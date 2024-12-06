Москва, 6 декабря, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине при условии учёта баланса интересов. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский своим указом запретил вести диалог с российским правительством. Для начала переговоров ему следовало бы публично отменить указ, предложил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский

«Вы говорили, что Зеленский превысил срок своих полномочий и больше не является демократически избранным президентом Украины. Вы считаете его подходящим партнёром для переговоров?» — спросил телеведущий.

Лавров напомнил о неоднократных высказываниях на эту тему российского президента Владимира Путина. Ещё в 2022 году Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с правительством РФ. Путин подчёркивал, что Россия готова к переговорам, но на Украине это официально запрещено.

«Россия готова к переговорам при условии учёта баланса интересов, но Зеленский подписал указ о запрете переговоров, и для начала ему следовало бы предложить, чтобы он его публично отменил. Это было бы сигналом того, что Зеленский хочет переговоров», — ответил Лавров.

Вместо отмены указа глава киевского режима придумал «формулу мира», а затем добавил к ней «план победы», заключил министр.

Как передавало ИА Регнум, в июне Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.