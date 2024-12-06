Москва, 6 декабря, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Тему «поворота» России на Восток не обошёл Такер Карлсон в интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Американский журналист напомнил, что 20 лет назад в США хотели «привести» в Россию западный блок. Якобы это уравновесило бы баланс поднимающегося Востока. Насколько это было возможным, пояснил российский дипломат.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

По мнению Лаврова, из этой затеи ничего бы не вышло.

«Недавно президент выступал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» и сказал, что мы никогда не вернёмся к ситуации начала 2022 года. Именно тогда он признал, что все попытки быть на равных с Западом провалились. И началось это после распада СССР», — пояснил министр иностранных дел.

По словам Лаврова, в 90-х годах американцы решили, что Россия у них «в кармане». Якобы можно устраивать всё так, как захочется: сделки с олигархами, покупка ресурсов и активов.

В конце президентского срока Борис Ельцин начал думать о том, что это не то, чего он хотел бы для России.

«Думаю, назначение премьер-министром Владимира Путина было очевидным. Ельцин ушёл в отставку и «благословил» Путина как своего преемника на предстоящих выборах, которые тот выиграл. Но когда Путин стал президентом России, он был открыт для сотрудничества с Западом. Он регулярно упоминает об этом, когда даёт интервью или выступает на различных международных мероприятиях», — напомнил Сергей Лавров.

Российский дипломат также припомнил историю со вступлением НАТО в Грузии, когда Михаил Саакашвили потерял рассудок и начал под защитой миссии ОБСЕ войну против собственного народа с российскими миротворцами.

«Для украинцев это заняло больше времени. Они «культивировали» в себе эти прозападные настроения. «Прозападное», как и «провосточное», — это в принципе неплохо. Плохо, когда вы говорите людям: либо ты со мной, либо ты — мой враг», — пояснил Сергей Лавров.

Глава МИД также сделал для Карлсона экскурс в историю, рассказав, что до госпереворота на Украине в 2013 году президент Виктор Янукович вёл переговоры с Евросоюзом о соглашении об ассоциации, которое отменило бы тарифы на большинство украинских товаров. На встрече с российскими коллегами ему напомнили, что Украина входит в зону свободной торговли СНГ без тарифов, а также отметили, что при беспошлинной торговле с ЕС Россия должна будет установить таможню на границе. Россия предложила Евросоюзу обсудить ситуацию.

«Глава Еврокомиссии Жозе Баррозу сказал, что это не наше дело, что ЕС делает с Украиной. Дескать, Евросоюз не просит нас обсуждать российскую торговлю с Канадой. Это был абсолютно высокомерный ответ», — добавил Лавров.

Янукович тогда отложил подписание соглашения до следующего года, что вызвало «майдан» и госпереворот. Первый госпереворот произошёл в 2004 году, когда Янукович победил во втором туре президентских выборов. Запад настоял на проведении третьего тура, что было нарушением конституции Украины. Был выбран прозападный кандидат.

«Когда всё это ещё происходило и «бурлило», европейские лидеры публично говорили, что народ Украины должен решить, с кем он — с ЕС или с Россией», — заключил российский политик.