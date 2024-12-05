Москва, 6 декабря, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Россия готова вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине на основе принципов, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Однако, по заявлению главы украинской делегации Давида Арахамии, эти договорённости были отвергнуты экс-премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, отметил 5 декабря в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Для России ключевым принципом в переговорах является внеблоковый статус Украины, подчеркнул глава МИД. Он добавил, что Россия была готова войти в группу стран, которые предоставили бы гарантии коллективной безопасности Украины. Также для Москвы неприемлемы военные базы НАТО, учения на украинской земле с участием иностранных войск. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин, напомнил Лавров. Однако всё это было по состоянию на апрель 2022 года, теперь нужно учитывать реалии на земле.

Глава МИД отметил, что после проведения референдума в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях ввели изменения в Конституцию России. Эти регионы вошли в состав РФ.

На Украине не один год продолжается «законодательное наступление» на русский язык, российские СМИ, русскую культуру, Украинскую православную церковь. На Западе молчат об этом. России пришлось привлечь к этому внимание, добавил Лавров.

По мнению министра, снятие санкций с России вряд ли стало бы одним условием соглашения по урегулированию конфликта. США начали вводить их ещё при власти Барака Обамы, сейчас они стали абсолютно беспрецедентными. В связи с этим России лучше рассчитывать на свои возможности и сотрудничество с дружественными странами, заключил Лавров.