Москва, 6 декабря, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Действия Вашингтона в отношении дипломатической собственности РФ на территории США нарушают все существующие правила мировой дипломатии. Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону 4 декабря.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Сергея Лаврова

«Они так никогда не позволяли нам прийти и посмотреть нашу собственность, несмотря на все конвенции. Американцы говорят, что на эти здания дипломатический иммунитет больше не распространяется. Это их одностороннее решение, не подкреплённое никаким международным правом», — пояснил дипломат.

Министр напомнил, что, будучи президентом США, Барак Обама арестовал объекты дипломатической собственности РФ и до сих пор российская сторона не может проверить, в каком состоянии находятся эти здания.

По словам Лаврова, захват зданий консульств абсолютно неприемлем.