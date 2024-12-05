Вашингтон не позволяет осматривать российскую собственность в США — Лавров
Лавров: захват зданий консульств России в США нарушает все правила дипломатии
Москва, 6 декабря, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Действия Вашингтона в отношении дипломатической собственности РФ на территории США нарушают все существующие правила мировой дипломатии. Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону 4 декабря.
«Они так никогда не позволяли нам прийти и посмотреть нашу собственность, несмотря на все конвенции. Американцы говорят, что на эти здания дипломатический иммунитет больше не распространяется. Это их одностороннее решение, не подкреплённое никаким международным правом», — пояснил дипломат.
Министр напомнил, что, будучи президентом США, Барак Обама арестовал объекты дипломатической собственности РФ и до сих пор российская сторона не может проверить, в каком состоянии находятся эти здания.
По словам Лаврова, захват зданий консульств абсолютно неприемлем.