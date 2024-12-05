Москва, 6 декабря, 2024, 02:05 — ИА Регнум. В интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону была затронута тема событий в украинской Буче, которые происходили в 2022 году. Российская сторона категорически отвергла обвинения в массовых убийствах мирных жителей. Запад до сих пор пытается скрыть срыв переговоров РФ и Украины, ссылаясь на провокацию в Буче. При этом о Буче на Западе предпочитают уже не вспоминать, заявил Лавров.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

«Некоторые утверждают, что Путин сорвал сделку из-за «резни» в Буче. Однако они почему-то никогда не упоминают об этих событиях. Я же говорю о них. Мы говорили о них. В некотором смысле они пытаются защититься», — пояснил дипломат.

По словам Лаврова, сейчас новость о Буче, которая «крутилась» во всех СМИ, не интересует на Западе ни политиков, ни чиновников ООН, ни журналистов. Министр подчеркнул, что неоднократно призывал зарубежных журналистов и лично Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша установить имена якобы погибших в населённом пункте мирных граждан, но не получил ответа.

Глава МИД также напомнил, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон своими приказами остановил мирный процесс в Стамбуле.

«Я встречался с ним несколько раз. Не удивлюсь, если он руководствовался сиюминутным желанием или какой-то долгосрочной стратегией. Он не всегда предсказуем», — пояснил Лавров.

Глава МИД России добавил, что «ситуацией управляют американцы и британцы».